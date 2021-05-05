Московский завод Renault в 1 квартале увеличил производство на треть

Компания Renault на своем предприятии в Москве по итогам первого квартала 2021 года произвела 20,1 тыс. кроссоверов. Это на 32,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Минпромторга РФ. Напомним, в настоящее время на московском заводе Renault выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana.

Стоит отметить, что в январе 2021-го московский завод Renault начал производство внедорожника Renault Duster нового поколения, который появился у российских дилеров в марте. А в прошлом месяце компания Renault Россия начала экспорт нового Duster в страны СНГ. Кроме того, в феврале российские дилеры Renault начали продажи купе-кроссовера Renault Arkana в новой лимитированной серии Pulse.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», внедорожник Renault Duster в январе-марте 2021 года был реализован на российском рынке в количестве 6204 автомобилей (-12%). Продажи кроссовера Renault Kaptur составили 4610 машин, что на 16% ниже показателя годичной давности. Купе-кроссовер Renault Arkana по итогам первого квартала нашел 3905 покупателей (-15%), согласно данным АЕБ.

Какие еще модели Renault и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Renault