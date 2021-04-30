Toyota в марте установила новый рекорд мировых продаж

Японский автоконцерн Toyota в марте установил месячный рекорд по продажам своих автомобилей по всему миру. Так, в прошлом месяце компания реализовала по всему миру 982 тыс. 912 машин, что на 44,2% выше показателя годичной давности. Стоит также отметить, что мировые продажи Toyota растут уже седьмой месяц подряд, пишет агентство «ТАСС». Производство автомобилей Toyota по всем миру в марте выросло на 31,6% до 843 тыс. 393 единиц. За последние три месяца компания Toyota увеличила продажи автомобилей по всему миру на 19,1%. Главным образом это связывается с ростом спроса на автомобили в США и Китае.

Напомним, российские дилеры Toyota в марте реализовали 10278 автомобилей, что на 18% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первого квартала 2021 года продажи Toyota в нашей стране составили 23251 машину (-15%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,0% против 6,8%, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Toyota начали продажи обновленного бизнес-седана Toyota Camry, производство которого налажено на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге. Новинка доступна в восьми комплектациях по цене от 1 млн 846 тыс. рублей.

Эти автомобили уже можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Toyota