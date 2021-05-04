В России с 2030 года введут требования к доле продаж «зеленых» автомобилей

Россия намерена постепенно отказываться от машин на ископаемом топливе и планирует с 2030 года установить требования к автопроизводителям по доле продаж «зеленого» транспорта, работающего на водороде, электричестве и газе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Тем самым наша страна в полной мере включилась в процесс «зеленого» разворота. Чтобы придать ему ускорение, будем инициировать монетарные стимулы отказа от использования энергоемких технологий и «грязных», серых ресурсов», – отметил министр, которого цитирует агентство «ТАСС». При этом, по его словам, власти России намерены действовать осторожно, «балансируя вопросы экологии с задачами развития промышленности».

Как сообщалось, Минпромторг рассчитывает, что эксплуатация автобусов на водороде начнется в России в 2024 году. В частности, КАМАЗ разрабатывает автобус на водородном топливе, а его испытания планируется завершить в 2023 году. Серийное производство новинки может быть налажено в том же году при условии спроса и наличия в стране соответствующей зарядной инфраструктуры.

Между тем, как следует из уточненной и продленной правительством РФ госпрограммы развития промышленности до 2030 года, власти России не рассчитывают на резкий рост числа автомобилей на газе или электричестве в ближайшие десять лет – их доля к 2030 году на рынке страны должна составить не менее 1% и 5% соответственно, беспилотных авто – минимум 2%. Стратегия развития автопрома, утвержденная в 2018 году, предполагала, что доля электромобилей достигнет 4-5% продаж к 2025 году. Доля отечественных автомобилей на внутреннем рынке к 2030 году, согласно программе, должна составить 85%, доля экспорта автомобилей – 25%.

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