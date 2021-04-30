Авторынок Казахстана в 1 квартале вырос на 43%

В январе – марте 2021 года в Казахстане было куплено 22,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 43% больше, чем в первом квартале 2020 года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Казахстане». Какие же автомобили пользовались наибольшим спросом на местном рынке? Эксперты составили рейтинг таких марок и моделей.

Порядка 30% рынка в этот период пришлось на корейскую марку Hyundai, продукция которой разошлась тиражом 6 390 автомобилей. Это в 2,1 раза больше, чем в январе – марте прошлого года. Следом с небольшим отставанием идет Chevrolet (6 140 шт.; рост в 38 раз), а замыкает первую тройку Toyota (2 820 шт.; +13%). Также в ТОП-5 вошли две марки с отрицательной динамикой – российская LADA (1 340 шт.; -56%) и корейская KIA (950 шт.; -49%).

Что касается предпочтений казахстанцев по моделям, то лидером здесь стал седан Chevrolet Cobalt, который приобрели 2 960 местных жителей. Следом идут еще два седана с равными результатами – Hyundai Accent (2 600 шт.) и Chevrolet Nexia (2 600 шт.). Самым популярным кроссовером в Казахстане стал Hyundai Creta (1 320 шт.), а замкнул пятерку бестселлеров бизнес-седан Toyota Camry (1 130 шт.).

Как отмечают эксперты «АВТОСТАТ», по итогам марта 2021 года авторынок Казахстана также находится «в плюсе». В этот период здесь было куплено 7,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 38% больше, чем в марте 2020 года.

Автомобили этих и других марок можно найти и в России – в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Chevrolet