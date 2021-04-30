Honda представила седан Civic нового поколения

Компания Honda представила модель Civic одиннадцатого поколения. Первым дебютировал седан, а через несколько месяцев состоится презентация и хэтчбека. В США продажи нового Honda Civic начнутся летом нынешнего года. Цены на седан пока не объявлены, пишет портал Autonews.ru.

Внешне автомобиль не сильно отличается от одноименного прототипа, представленного осенью 2020 года. По сравнению с предшественником новый седан получил более сдержанный облик с классическими пропорциями кузова, горизонтально расположенной оптикой и двойной радиаторной решеткой. Отличительной чертой салона стала длинная линия вдоль передней консоли с интегрированными в нее воздуховодами климатической системы.

Базовым мотором для нового Honda Civic стал прежний 2,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 160 л.с. В качестве альтернативы доступна доработанная 1,5-литровая «турбочетверка», отдачу которой увеличили с 176 до 180 л.с. Оба мотора работают вместе с вариатором.

Напомним, в декабре прошлого года компания Honda объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. Принятое решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda. При этом «Хонда Мотор Рус» сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей.

В настоящее время дилерская сеть Honda в России насчитывает 21 предприятие. Модельный ряд марки представлен на российском рынке двумя кроссоверами – CR-V и Pilot. По итогам первого квартала 2021 года в нашей стране было продано 329 этих автомобилей (-24%), согласно данным АЕБ. Как отмечают в «Хонда Мотор Рус», показатели продаж Honda в течение последних лет отражают потребительский спрос и ситуацию на российском рынке в целом.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Honda