Какие изменения в законодательстве ждут водителей в мае

Май традиционно несет изменения в законодательстве, которые касаются в том числе автомобильной и околоавтомобильной тематики.

Как пишет издание «За рулем», с 1 мая за принудительную высадку из общественного трнаспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд и без сопровождения взрослых, перевозчикам грозит штраф: для водителя он составит 5 тыс. рублей, для кондуктора или контролера – от 20 до 30 тысяч. Если же ребенок едет в сопровождении совершеннолетнего, за проезд все же придется заплатить или выйти на ближайшей остановке.

Вырастут автомобильные штрафы на железнодорожных переездах. Это касается случаев, когда автомобилисты проезжают через пути или переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, на запрещающий сигнал светофора, через нерегулируемый переезд при приближении поезда. Раньше за эти нарушения грозил штраф в 1 тыс. рублей, а с 1 мая он вырастет до 5 тысяч. Также законом предусмотрено лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев, причем в случае повторного нарушения срок увеличивается до одного года.

С 1 мая 2021 года изменится порядок покупки и продажи подержанных автомобилей – осуществлять сделку можно будет с помощью портала госуслуг. Оформить сделку по купле-продаже автомобиля через «Госуслуги» смогут только физические лица. Для этого продавцу необходимо загрузить на сайт весь пакет документов – паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) – и подать соответствующее заявление. Подписать документы стороны смогут удаленно посредством электронной цифровой подписи. Также в онлайн-формате будет подаваться заявление в ГИБДД. Отмечается, что продавец сможет отдельно указать, готов ли он продать номера вместе с автомобилем или хочет сохранить государственный регистрационный знак себе. Для сохранения номеров собственнику придется заполнить отдельную форму.

Эксперты отмечают, что новая услуга позволит покупателю дистанционно ознакомиться с историей эксплуатации автомобиля и исключить некоторые риски. Также могут стать историей бумажные договоры – вся информация о сделке будет храниться в учетных записях пользователей. Электронный ДКП также позволит ГИБДД направлять штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью камер, сразу новому владельцу, даже если он еще не успел перерегистрировать автомобиль на себя в течение 10 дней.

Впрочем, полностью в онлайн сделки по купле-продаже подержанных автомобилей не перейдут: электронный формат не избавит покупателя от необходимости осмотра транспортного средства и проверки его юридической чистоты. Однако отчасти процедура упростится: к примеру, через «Госуслуги» можно проверить автомобиль по базам ГИБДД, ФССП и ФНС.

Кроме того, с 31 мая, вступят в силу правила, согласно которым все перевозящие детей автобусы должны быть оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России суммарно зарегистрировано порядка 60 млн единиц транспортных средств (по состоянию на 1 января 2021 года). Львиная доля (76%) всех транспортных средств приходится на легковые автомобили, которых насчитывается 45 млн штук. Вторым по величине является сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV), который занимает в парке 7%, или 4,19 млн единиц. На грузовые автомобили и прицепы/полуприцепы приходится по 6% (3,77 млн и 3,44 млн шт. соответственно). Мототехнике принадлежит 4% (2,36 млн. шт.). Самой малочисленной категорией у нас в стране являются автобусы – их доля составляет лишь около 1% парка (0,41 млн шт.).

Стоит отметить, что на начало нынешнего года средний возраст парка транспортных средств в России составил 15,2 лет. Однако есть категории транспорта, где этот показатель значительно выше: мотоциклы – 28,8 лет, грузовики – 21,6 лет. У автобусов (16,6 лет), прицепов/полуприцепов (16 лет) и LCV (15,9 лет) он тоже выше, чем в целом по парку. А вот средний возраст самой многочисленной категории – легковых автомобилей – составляет всего 13,9 лет. И здесь более 40% транспортных средств – моложе 10 лет.

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