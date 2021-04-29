Renault прекратила разработку новых дизельных двигателей

Французский автопроизводитель Renault прекратил разработку дизельных двигателей, заявил глава Renault Лука де Мео. Это означает, что компания больше не будет инвестировать средства в проекты по созданию агрегатов нового поколения, но продолжит заниматься адаптаций нынешних моторов под новый экологический стандарт Евро-7.

Как пишет портал Motor.ru, приоритетной задачей для Renault станет развитие гибридных и полностью электрических силовых установок. В течение пять лет автопроизводитель может полностью отказаться от дизелей в пользу гибридов. Ожидается, что к 2025 году доля электрических и гибридных автомобилей Renault в общем объеме продаж достигнет 15%, а к 2030 году – 30%.

Напомним, ранее от разработки новых дизельных агрегатов отказались Honda, Mitsubishi, Nissan, Porsche и Volvo, а Audi пошла дальше и отказалась от создания не только классических дизельных двигателей следующего поколения, но и бензиновых. Jaguar, в свою очередь, намерен полностью перейти на электромоторы к 2025 году, а Ford планирует электрифицировать свою модельную линейку к 2030 году.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года в России было реализовано 111 тыс. новых легковых машин, оснащенных дизельным двигателем, что на 20% меньше по сравнению с предыдущим годом. Учитывая тот факт, что продажи дизельных машин упали заметно глубже рынка (-9%, по данным АЕБ), их доля за год сократилась с 8,5% до 7,5%.

Самой популярной у россиян маркой автомобилей с «дизелем» является BMW. Так, за весь прошлый год дизельные модели баварского бренда разошлись тиражом в 30,4 тыс. единиц – на 2% больше, чем в 2019 году. С большим отставанием, второе место в данном рейтинге занимает другой производитель из Германии – Mercedes-Benz (14,5 тыс. шт.; +3%). Совсем немного уступает ему Toyota (13,7 тыс. шт.; -38%). Кроме них, в ТОП-5 марок по продажам дизельных легковых автомобилей в России по итогам 2020 года попали Volkswagen (8,6 тыс. шт.; -21%) и Renault (6,4 тыс. шт.; -25%). У каждого из оставшихся брендов реализация дизельных машин составила менее 6 тыс. единиц.

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Фото: Renault