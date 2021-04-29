«Группа ГАЗ» начала производство газовых автобусов «Вектор Next 8.8»

Павловский автобусный завод «Группы ГАЗ» начал серийное производство автобусов «Вектор Next» длиной 8.8 метра, работающих на сжатом природном газе (CNG). Это самая вместительная модель из флагманской линейки ПАЗ, работающей на природном газе: автобус «Вектор Next 8.8» рассчитан на 59 мест, включая 23 посадочных места, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Автобус оснащен газовым двигателем ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Газовые баллоны обеспечивают запас хода на одной заправке до 600 км. Благодаря интегральному рулевому управлению и оригинальной передней подвеске «Вектор Next 8.8» CNG отличается улучшенной управляемостью и плавностью хода на дорогах различных категорий. Пневматическая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами отвечает за надежное замедление автобуса в сложных дорожных условиях. Антипробуксовочная система (ASR) существенно упрощает управление на мокрой дороге или в других условиях недостаточного сцепления колес с дорожным покрытием.

«Вектор Next 8.8» CNG изготавливается в модификации «Доступная среда», которая включает в себя низкий уровень пола в задней части автобуса, просторную накопительную площадку, крепления для инвалидной коляски, кнопку связи с водителем и механическую аппарель.

Напомним, автобусы «Вектор Next» выпускаются на Павловском заводе с 2016 года. На сегодняшний день семейство Next включает 8 моделей малого и среднего классов и 11 модификаций размерностью от 7.1 и до 8.8 метров. В том числе – газовые версии длиной 7.1 и 7.6 метров. Вместимость линейки автобусов «Вектор Next» – от 39 до 71 пассажиров, автобусы приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров, могут использоваться на городских и пригородных маршрутах, эксплуатироваться на дорогах с различными типами покрытия.

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Фото: «Группа ГАЗ»