Во второй половине апреля еще 10 марок подняли цены на автомобили

Автопроизводители продолжают поднимать цены – еще 10 марок обновили прайс-листы на свою продукцию во второй половине апреля (с 16-го по 30-е число). К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен на новые автомобили в России. Напомним, что в первую половину месяца цены повысили 20 компаний.

Лидер рынка, отечественная LADA, ограничилась точечным повышением цен на отдельные комплектации. Так, выросли в цене топовые версии семейств LADA Vesta (на 2,0 – 2,4%) и LADA XRAY (на 0,5 – 2,8%). Так же осторожно поступили корейский бренд Hyundai и французский Citroen, которые повысили стоимость своих седанов Solaris (на 1,6 – 2,4%) и Citroen С4 (на 1,5 – 3,3%) соответственно.

А вот у японских марок из массового сегмента рост цен коснулся большинства моделей. Так произошло у Mazda (на 0,8 – 1,2%), Mitsubishi (на 0,9 – 2,9%), Nissan (на 1,0 – 2,4%) и Subaru (на 1,1 – 2,1%).

В премиальном сегменте отмечен рост стоимости на автомобили Genesis (на 1,8 – 3,4%), Lexus (на 1,0 – 5,4%) и Porsche (на 1,4 – 6,9%).

О том, сколько и какие именно производители поменяли цены на свою продукцию за весь апрель, можно узнать здесь.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Фото с сайта Pecsels.com