В 1 квартале рынок LCV с пробегом показал незначительное падение

По итогам первых трех месяцев нынешнего года в России было куплено 92 тыс. легких коммерческих автомобилей с пробегом. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 0,8% меньше, чем за тот же период 2020 года.

Лидерство здесь принадлежит отечественной марке GAZ, на долю которой приходится 40% всего вторичного рынка. Ее объемы перепродаж в 1 квартале составили 37 тыс. экземпляров, что на 0,6% больше, чем год назад.

У другой российской марки – УАЗ – объем вторичного рынка упал на 18,4% до 8,2 тыс. автомобилей. Лучшим среди иностранных брендов стал Volkswagen, показавший падение на 1,1% до 5,6 тыс. машин. На четвертом и пятом местах оказались Ford и Toyota – с равными результатами (по 5,4 тыс. шт.) и положительной динамикой (+8,1% +6,1% соответственно).

В модельной структуре вторичного рынка LCV первенство принадлежит GAZ 3302. Объемы перепродаж этой модели в январе – марте 2021 года составили 20,3 тыс. единиц. Вторую и третью позиции здесь заняли GAZ Gazelle NEXT (6 тыс. шт.) и Ford Transit (5 тыс. шт.).

В региональной разбивке лидерство традиционно принадлежит Москве и Подмосковью, на которые суммарно пришлось около 14% всего вторичного рынка легких коммерческих автомобилей в стране. Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Краснодарский край, на который приходится примерно 6% всего рынка.

Эксперты агентства сообщают, что вторичный рынок LCV показывает незначительное падение на фоне роста (+14%) рынка новых таких машин.

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Фото: Авито