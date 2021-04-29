Российский рынок LCV в 1 квартале занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в первом квартале 2021-го вышел «в плюс», тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в январе-марте увеличились на 26,2% до 533138 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 119462 автомобиля (+35,4%). Второе место занимает Великобритания с показателем 97356 проданных машин (+43,4%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 67011 штук (+4,9%). Далее идет Италия, где было реализовано 46200 легких коммерческих автомобилей (+41,9%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей результат составил 40535 машин (+11,6%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за первый квартал 2021 года составили 27043 единицы (+14%).

По словам руководителя отдела корпоративных продаж «АВИЛОН Ford» Станислава Михно, пандемия внесла свои коррективы: теперь все больше клиентов уходят в онлайн, где требуется оперативная реакция на запросы клиентов – доставка, обслуживание и другие сферы. Для достижения данных целей бизнесу необходимо расширение/обновление/открытие своих парков легкого коммерческого транспорта, что и повлияло на рост рынка. Также не стоит забывать про поддержку правительства – немаловажную роль играют возможные субсидии для клиента при приобретении LCV. Помимо этого, значимое воздействие на сегмент продолжают оказывать государственные закупки, в пример можно привести приобретение автомобилей для оказания скорой медицинской помощи.

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Фото: ГАЗ