Какие автомобили покупают юрлица: ТОП-10 моделей

Тройку самых популярных автомобилей у корпоративных клиентов (юридических лиц) в нашей стране образуют модели LADA. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», исследовав рынок новых легковых автомобилей в 1 квартале 2021 года.

Рейтинг по объему купленных юрлицами за этот период автомобилей возглавил универсал LADA Largus с показателем 4,2 тыс. единиц. На втором месте располагается внедорожник Niva (суммарно версии Legend и Travel) – его корпоративные клиенты приобрели в количестве 3284 тыс. экземпляров. Замкнула тройку лидеров LADA Granta с показателем 2,7 тыс. автомобилей.

Среди иномарок юрлица наибольшие предпочтения отдают лифтбеку Volkswagen Polo (2,6 тыс. шт.), за которым следует седан Renault Logan (2 тыс. шт.). В ТОП-10 моделей, который чаще всего покупали юрлица с января по март, также вошли: Hyundai Solaris (1,9 тыс. шт.), Toyota Camry (1,9 тыс. шт.), KIA Rio (1,8 тыс. шт.), LADA Vesta (1,6 тыс. шт.) и Renault Duster (1,6 тыс. шт.).

Напомним, что за три месяца 2021 года корпоративными клиентами было куплено в общей сложности 55 тыс. новых легковых автомобилей, что составляет 16% от общего объема рынка.

Во сколько обходится содержание этих и других моделей, можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения автомобилем».

Фото: АВТОВАЗ