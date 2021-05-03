С начала года рынок подержанных автобусов в РФ упал на 31%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка подержанных автобусов (без учета LCV) в 1 квартале текущего года составил 3,7 тыс. единиц. Этот результат на 30,9% меньше, чем год назад.

Более половины (54%) вторичного рынка автобусной техники в нашей стране приходится на отечественную марку «ПАЗ» – за 3 месяца ее перепродажи составили 2016 штук (-28,4%). С огромным отставанием от лидера, в тройку попадают еще российский «ЛИАЗ» (359 шт.; +10,5%) и белорусский «МАЗ» (211 шт.; -12,8%). С минимальным отрывом (в 1 экземпляр) от них четвертым в рейтинге оказывается корейский Hyundai (210 шт.), перепродажи которого упали на 35,2%. Замыкают ТОП-5 автобусы «КАВЗ» с результатом в 127 перепроданных экземпляров (-31%).

Самыми популярными моделями на вторичном рынке автобусов в нашей стране является тройка, представляющая Павловский автозавод: ПАЗ-3205 (1111 шт.), ПАЗ-3204 (509 шт.) и ПАЗ-4234 (257 шт.). В пятерку лидеров попадают еще Hyundai County (168 шт.) и ЛИАЗ-5292 (136 шт.).

Что касается географии, то здесь лидирует Краснодарский край, на вторичном рынке которого в 1 квартале было куплено 260 автобусов, что составляет 7% от общего количества. Москва в этом региональном рейтинге лишь на втором месте (208 шт.). На третьей позиции – Московская область (159 шт.).

Эксперты агентства отмечают, что и на рынке новых автобусов по итогам января – марта 2021 года также наблюдается падение (-26,4%).

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Фото: Авито