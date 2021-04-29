Завод «Соллерс Форд» продолжит работу на майских каникулах

Завод «Соллерс Форд» в Елабуге, как системообразующее предприятие, продолжит свою работу в штатном режиме в период с 4 по 7 мая. В эти даты производство и отгрузка автомобилей Ford Transit в дилерские центры и по заказу наших корпоративных клиентов будет осуществляться в полном объеме согласно ранее намеченному плану, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд». Как отмечается, часть офисного и инженерно-технического персонала продолжит работу дистанционно из дома.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам трех месяцев 2021 года российские дилеры Ford в марте реализовали 3388 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 62% больше, чем годом ранее. Таким образом, за первый квартал 2021-го Ford Transit установил рекорд продаж по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Как заявил президент и СЕО «Соллерс Форд» Адиль Ширинов, компания планирует увеличить реализацию Ford Transit в России вдвое, при этом на долю продаж автомобилей специальных версий приходится более 50% от общего объема.

«Преимущество Ford – большой выбор надстроек на шасси Transit. Автомобили Ford Transit участвуют в программах с государственным субсидированием. Широко развита региональная дилерская сеть марки», – отмечает директор по корпоративным продажам компании «Рольф» Юлия Трушкова.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 145 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Соллерс Форд»