Рынок грузовиков с пробегом в 1 квартале упал на 9%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – марте 2021 года объем российского рынка грузовых автомобилей с пробегом составил 58,6 тыс. единиц, что на 9,3% меньше, чем год назад.

Традиционно на вторичном рынке грузовиков лидируют отечественные марки. На первом месте здесь находится «КАМАЗ» с долей около 27%. В количественном выражении это составляет 15,7 тыс. экземпляров – на 9% меньше, чем в 1 квартале 2020 года. Вторую строчку занимает «ГАЗ», объемы перепродаж которого также уменьшились на 9% до 5,6 тыс. автомобилей. Третьим стал белорусский «MAЗ» с показателем 4,2 тыс. единиц и падением на 6,3%. Кроме них, в пятерку лидеров попали шведский Volvo (3,8 тыс. шт.; +5%) и немецкий MAN (3,5 тыс. шт.; +7,8%).

В модельной структуре этого рынка первенство принадлежит Volvo FH. Объемы его перепродаж в январе – марте 2021 года составили 2269 автомобилей. Немного отстает от него КАМАЗ-65115 (2251 шт.; -4,6%), а замыкает первую тройку КАМАЗ-43118 (1686 шт.).

Что касается географии, то на Москву с областью в январе – марте пришлось более 10% вторичного рынка в грузовом сегменте. Из нестоличных регионов активными перепродажами грузовых автомобилей отличился Краснодарский край (5% от общего количества).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что рынок подержанной грузовой техники в РФ падает на фоне роста рынка новых таких машин, которое в 1 квартале составило 11,6%.

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Фото: Авито