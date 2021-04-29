Какие премиальные автомобили с пробегом покупали россияне в марте?

В марте 2021 года объем российского рынка подержанных автомобилей премиум-сегмента составил почти 47 тыс. экземпляров. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 11% больше, чем в марте прошлого года.

Лидером рейтинга среди премиальных марок на рынке автомобилей с пробегом остается немецкий Mercedes-Benz, на долю которого пришлось 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 11,9 тыс. штук, что на 12% больше результата годичной давности. На втором месте – BMW с показателем 11,4 тыс. купленных автомобилей с пробегом (+11%). На третьей строчке рейтинга – Audi (8,1 тыс. шт.; +9%). Вслед за немецкой тройкой идут Lexus (4,6 тыс. шт.; +10%) и Land Rover (2,8 тыс. шт.; +11%). Порог в 2000 экземпляров сумел перешагнуть еще шведский Volvo (2,7 тыс. шт.; +7%). Отметим, что весь ТОП лидеров продемонстрировал положительную динамику.

Самой популярной моделью на вторичном рынке среди премиальных автомобилей по итогам марта стал Mercedes-Benz E-Class, который был приобретен в количестве 2,8 тыс. экземпляров. Вторую позицию в данном рейтинге занял BMW 5-Series (2,7 тыс. шт.). Замыкает первую тройку кроссовер BMW X5 (2,2 тыс. шт.).

По итогам 1 квартала – динамика тоже положительная, однако чуть меньше, чем в марте. Так, в сегменте «премиум» перепродано 124,5 тыс. автомобилей с пробегом, что на 6% больше, чем в январе – марте 2020 года.

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Фото: Авилон