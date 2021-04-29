На рынке коммерческого транспорта России возник острый дефицит

Российский рынок коммерческого транспорта столкнулся с серьезным дефицитом на фоне проблем автопрома с поставками комплектующих, в том числе чипов, а также отложенного спроса и роста сегмента онлайн-торговли. Уже сейчас ближайшие сроки поставки машин – через несколько месяцев, а некоторые компании и вовсе принимают заказы на 2022 год, следует из проведенного газетой «Коммерсант» опроса производителей и импортеров.

По словам Владимира Беспалова из «ВТБ Капитала», каникулы, на которые уходят на майские праздники производители грузовиков и LCV, в такой ситуации формально выглядят «не очень логичными». Однако простой может быть призван смягчить дисбаланс нехватки комплектующих.

По данным Росстата, производство грузовых автомобилей в первом квартале 2021 года составило 15,7 единиц, что на 27,1% выше показателя годичной давности. Кроме того, с российских конвейеров сошло 24,1 тыс. легких коммерческих автомобилей (+37,7%).

Объем рынка новых грузовых автомобилей в России за январь-март 2021-го увеличился на 11,6% до 19365 единиц, гласят данные агентства «АВТОСТАТ». Покупки новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили 27043 машины – на 14% больше, чем за первый квартал 2020 года.

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