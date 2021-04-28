КАМАЗ открыл производство электробусов в Москве

КАМАЗ 27 апреля открыл сборочное производство электробусов в Москве на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Первые собранные в Москве электробусы выйдут на маршруты уже в мае, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Как отмечается, организация производства электробусов в столице сократит сроки поставки, сборки и обслуживания транспорта и позволит сэкономить на логистике.

Созданные производственные мощности рассчитаны на сборку до 500 электробусов в год. Сами машины, как и прежде, доставляются в Москву из Нефтекамска на специальных тралах, и в Сокольниках продолжается их оснащение. Локализация производства электробусов в Москве достигнет 40%. При этом на СВАРЗ будут проводиться около 20 наиболее дорогих и высокотехнологичных сборочных операций – от установки дверей и отделки салона до оснащения программным обеспечением, которое управляет узлами и агрегатами электробуса.

На втором этапе развития производства планируется до 2023 года реконструировать еще один цех СВАРЗ площадью 3000 кв.м, что позволит дополнительно выпускать по 200 электробусов в год. На производстве создано 100 высокотехнологичных рабочих мест, до 2023 года их количество увеличится вдвое. Инвестиции в проект составили 325 млн рублей.

Открытие сборочного производства электробусов «КАМАЗ» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе – часть большой программы по замене автобусного парка Москвы. Прежние транспортные средства в столице заменят на электробусы: городские власти практически прекратили закупку автобусов на дизельном топливе.

Напомним, первые электробусы вышли на улицы Москвы осенью 2018-го. По условиям контрактов в 2018-2021 годах отечественные производители ГАЗ и КАМАЗ поставили в столицу 600 электробусов. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня электробусный парк Москвы самый большой в Европе.

До конца 2021 года ожидается поставка еще 400 электробусов, из них около 60% – московской сборки. В планах на ближайшие годы – увеличение парка электробусов до 2200 машин, что составит почти треть парка наземного транспорта столицы. Таким образом, с учетом трамваев на электрическую тягу перейдет около 40% наземного транспорта Москвы. А к 2030 году экологически чистым должен стать весь парк Мосгортранса.

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Фото: пресс-служба правительства Москвы