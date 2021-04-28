Более половины проданных автомобилей в РФ – сегмента SUV

По итогам 1 квартала 2021 года в России было реализовано 183,3 тыс. кроссоверов и внедорожников. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» (со ссылкой на данные АЕБ), на долю сегмента SUV пришлось более половины (50,4%) от общего количества проданных новых легковых автомобилей.

28% всех реализованных кроссоверов и внедорожников принадлежит японским маркам, 21% – корейским. На долю немецких SUV приходится 14,5% таких машин, или почти каждая седьмая. А вот каждый десятый – это «китаец».

Доля внедорожников российских брендов в 1 квартале составила 9,5%. Французские кроссоверы заняли 9% на рынке SUV, чешские – 5%. У британских, шведских и американских марок этот показатель составил не более 1%.

Во сколько обойдется содержание автомобиля сегмента SUV (и не только) – подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: Бизнес Кар