В России начались продажи нового Volkswagen Golf

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на хэтчбек Golf восьмого поколения. Новинка доступна в двух версиях: Exclusive, оборудованной бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 8-АКП (от 2 млн 558 тыс. руб.), а также в заряженной GTI с 245-сильным мотором в сочетании с 7-АКП (от 3 млн 090 тыс. руб.), сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новый Volkswagen Golf в версии Exclusive оборудуется матричными светодиодными фарами головного света IQ.Light c дневными ходовыми огнями и динамическим сигналом поворота, системой динамического управления дальним светом Dynamic Light Assist, динамическим автокорректором фар с динамическим поворотным светом, всепогодным освещением, светодиодными задними фонарями с динамическим сигналом поворота, а также молдингом между передними фарами с подсветкой.

Внешне эту версию отличают легкосплавные колесные диски Belmont 7.5J x 17, хромированная окантовка передних стекол, бампера в цвет кузова и воздухозаборники с хромированными элементами, задний спойлер в цвет кузова и задние стекла с тонировкой. Удобство и комфорт добавляют теплоизолирующее лобовое стекло, подвеска для плохих дорог, боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, электроскладыванием и функцией памяти.

Версия Exclusive комплектуется сиденьем водителя ErgoActive с электроприводом, функцией памяти и дополнительной регулировкой длины подушки, регулировкой поясничного подпора передних сидений, для водителя – с электроприводом и функцией массажа, а также обогревом передних и боковых задних сидений.

Мультифункциональное рулевое колесо выполнено с кожаной отделкой и обогревом, а также с подрулевыми переключателями передач. Спереди предусмотрен центральный подлокотник. Передние подголовники оснащены механизмом травмобезопасного демпфирования. Сиденья в версии Exclusive отделаны комбинированной обивкой ArtVelours с искусственной замшей. Уют на любой вкус создается атмосферной многоцветной подсветкой интерьера, подсветкой в пространстве для ног спереди, с возможностью выбора цвета, а также декоративными вставками New Brushed Dark Metal на передней панели и в отделке дверей спереди. Кроме того, в салоне присутствует хромированная отделка элементов интерьера. Салонное зеркало заднего вида имеет функцию автоматического затемнения. В передней и задней части салона для чтения предусмотрены светодиодные лампы. В багажном отделении доступна розетка 12В.

В функциональное оснащение комплектации Exclusive входит 10-дюймовая цифровая реконфигурируемая приборная панель, мультимедиа система Composition с цветным дисплеем 8.25 дюймов, интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect, индукционная зарядка для мобильного телефона, система мониторинга слепых зон Side Assist с функцией Rear Traffic Alert, круиз-контроль с ограничителем скорости, трехзонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда сидений, парковочный ассистент Park Assist с датчиками парковки спереди и сзади, камера заднего вида, ассистент движения на подъеме, система Start/Stop с функцией рекуперативного торможения, электромеханический усилитель рулевого управления с автоматически изменяемым усилием в зависимости от скорости, два USB-C разъема спереди, два USB-C разъема для зарядки на центральной консоли сзади, обогрев форсунок омывателя лобового стекла, датчик дождя, электромеханический стояночный тормоз.

Облик заряженной версии Volkswagen Golf GTI с двигателем 245 л.с. дополнен специальными бамперами в цвет кузова и воздухозаборниками со структурой в виде сот, логотипами GTI на решетке радиатора и на передних крыльях, хромированными секциями выхлопных труб, а также увеличенными тормозными дисками и тормозными суппортами, окрашенными в красный цвет, и легкосплавными колесными дисками Richmond 7.5J x 17. Еще одно внешнее отличие GTI – передние противотуманные фары со статической подсветкой поворотов.

Версия GTI комплектуется спортивным мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и обогревом, с подрулевыми переключателями передач и сенсорными кнопками, а также передними сиденьями «Топ Спорт» с регулировкой поясничного подпора и высоты (с тканевой обивкой сидений Scale Paper), черной отделкой потолка, металлическими накладками на педали, декоративными вставками Black Metal Chrome на передней панели и в отделке дверей спереди.

Набор функционального оснащения версии GTI расширен за счет добавления системы выбора режима движения, электромеханического стояночного тормоза с системой AutoHold, а также рулевого управления с переменным передаточным отношением.

Для обеих версий можно заказать опциональный пакет «Навигация», в который входят навигационная система Discover Pro c 10-дюймовым дисплеем, акустическая система Harman Kardon, беспроводной интерфейс App-Connect, голосовое управление, а также интерфейс подключения мобильного телефона «Комфорт». Некоторые опции из данного пакета доступны для заказа по отдельности. Также на обе версии можно установить проекцию данных на лобовое стекло и панорамный люк.

Для Golf GTI можно заказать обивку сидений кожей Vienna, с электроприводом водительского сиденья с функцией памяти и функцией активной вентиляции передних сидений, парковочный ассистент Park Assist и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски Richmond.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Volkswagen