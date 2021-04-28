Стали известны крупнейшие производители коммерческого транспорта в РФ за 1 квартал

Производство грузовых автомобилей в первом квартале 2021 года составило 15,7 единиц, что на 27,1% выше показателя годичной давности. Кроме того, с российских конвейеров сошло 24,1 тыс. легких коммерческих автомобилей (+37,7%), согласно данным Росстата.

Крупнейшим производителем грузовиков остается КАМАЗ, выпустивший в январе-марте нынешнего года 9,8 тыс. машин (+32%), сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Горьковский автозавод произвел 2,2 тыс. грузовых машин (+29%) и 11,3 легких коммерческих автомобилей (+18,7%). Выпуск коммерческих автомобилей на Ульяновском автозаводе в отчетный период вырос в 2,2 раза и составил 3,8 тыс. единиц.

Стоит отметить, что Горьковский автозавод в феврале начал производство бескапотного среднетоннажного грузовика «Валдай Next». Кроме того, на калужском предприятии «ПСМА Рус» с начала года стартовала сборка фургона Citroen Berlingo второго поколения и компактвэна Citroen Berlingo Multispace. Ульяновский завод «Исузу Рус» запустил сборку нового малотоннажного шасси Isuzu Elf 8.0. А калининградский «Автотор» освоил выпуск коммерческих автомобилей Hyundai HD78 с газомоторной силовой установкой.

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Фото: ГАЗ