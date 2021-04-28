Названы крупнейшие производители легковых автомобилей в России за 1 квартал

По итогам первого квартала 2021 года с российских конвейеров сошло 360,3 тыс. легковых автомобилей – это на 12,1% больше, чем годом ранее, согласно данным Росстата.

Крупнейшим производителем легковых машин остается АВТОВАЗ, выпустивший в январе-марте нынешнего года 92,9 тыс. автомобилей (+13%), сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Стоит отметить, что в феврале АВТОВАЗ начал производство обновленного семейства LADA Largus. Кроме того, с конвейера предприятия «ЛАДА Ижевск» сошло 33,6 тыс. автомобилей LADA Vesta (+28,5%).

Лидером по объемам выпуска иномарок в отчетный период является петербургский завод Hyundai с показателем 61,5 тыс. выпущенных машин (+6,7%). Компания Renault на своем предприятии в Москве произвела 20,1 тыс. кроссоверов, что на 32,4% выше показателя за первый квартал 2020 года. Стоит отметить, что в январе московский завод Renault начал производство внедорожника Renault Duster нового поколения. Кроме того, на калининградском «Автоторе» с начала года стартовала сборка обновленных фастбека KIA Stinger и компактного хэтчбека KIA Picanto, а также нового кроссвэна KIA Carnival. Петербургский завод «Тойота Мотор» в марте запустил производство обновленного бизнес-седана Toyota Camry.

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Фото: Renault