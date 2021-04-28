УАЗ наладит производство автомобилей в Эфиопии

Ульяновский автозавод и компания Bazra Motors подписали соглашение о запуске производства, развитии продаж и обеспечении последующего технического обслуживания продукции УАЗа на территории Эфиопии.

Достигнутые договоренности предусматривают организацию сборки автомобилей крупноузловым методом на производственной площадке Bazra Motors в городе Комболча (штат Амхара), сообщает пресс-служба УАЗа. Помимо всех версий УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи», с конвейера будут сходить внедорожники «Хантер» и модели классической линейки СГР. В перспективе модельную гамму пополнят уникальные модификации, разработанные в соответствии со спецификой рынка этой восточноафриканской страны. Выход предприятия на проектную мощность – 3000 автомобилей в год – планируется осуществить до конца 2023 года. Поставка первой партии из 64 машинокомплектов намечена на август текущего года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году УАЗ поставил на экспорт 3625 машин, освоив при этом новые рынки – Конго, Камбоджа, Мьянма. Также автомобили ульяновского бренда были сертифицированы в Чили.

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Фото: УАЗ