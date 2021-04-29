Британский авторынок в марте увеличился на 12%

Британский авторынок в марте увеличился на 11,5% и составил 283964 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат зафиксирован впервые с августа 2020-го. Это обусловлено низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты со второй половины марта. Между тем, дилерские центры, которые в этом году могли предоставлять только дистанционные продажи автомобилей, с 12 апреля вновь откроют двери для посетителей. В связи с этим в SMMT ожидают рекордного роста спроса в ближайшие месяцы, в том числе благодаря низкой базе прошлого года. По итогам трех месяцев 2021 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 425525 единиц (-12%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в марте стал Volkswagen, реализовавший 23698 автомобилей (+3,3%). Второе место занял Ford, продажи которого составили 22237 машин (+17,1%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 21313 проданных автомобилей (+25,5%). Замыкают пятерку лидеров BMW (21003 шт., +19,8%) и Audi (19105 шт., +16,3%).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: SMMT