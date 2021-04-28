За три месяца в России стало на 33 автодилера меньше

В нашей стране продолжает уменьшаться количество автомобильных дилеров. Так, по данным мониторинга, проведенного агентством «АВТОСТАТ», на середину апреля нынешнего года числится 3177 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом в январе их было 3210.

Таким образом, за три прошедших месяца в России стало на 33 дилера меньше. При этом снижение их общего количества объясняется тем, что было расторгнуто 110 дилерских контрактов, а новых заключено – 77.

Как отмечают эксперты агентства, наиболее значимое уменьшение произошло за счет ухода с рынка Datsun. Все 39 дилеров японской марки, которые еще были в начале года, перешли в категорию сервисных партнеров. На 6 дилеров меньше стало у Zotye, на 5 – у Genesis, на 3 у Peugeot. По 2 дилера в итоге «потеряли» УАЗ и Mitsubishi.

Впрочем, у некоторых автопроизводителей зафиксировано увеличение числа дилеров. Например, компания «Келес Рус» (официальный дистрибьютор автомобилей Chevrolet массового сегмента) продолжает расширять свою дилерскую сеть – за три месяца она пополнилась 10 новыми автоцентрами. Также в этом плане отметился китайский бренд Chery, у которого стало на 8 дилеров больше. У Haval, JAC и Suzuki количество дилеров выросло на 3, а у FAW, Geely, Hyundai и Isuzu – на 2.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Без учета отдельных сервисных центров



Фото: АВТОСТАТ