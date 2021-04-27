Авторынок Германии в марте вырос на 36%

Авторынок Германии в марте увеличился на 35,9% и составил 292349 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительный результат зафиксирован впервые с начала года, однако он обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты. При этом местный авторынок еще далек от докризисного уровня – по сравнению с мартом 2019 года нынешний показатель продаж оказался на 15% хуже. По итогам трех месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 656452 единицы (-6,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в марте реализовал 56550 машин (+39,1%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 36,7% до 27520 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 23445 автомобилей (+17%). Замыкают пятерку лидеров Audi (22235 шт., +17,6%) и Opel (18998 шт., +75,1%).

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