Названа дата появления нового кроссовера Geely Atlas Pro в России

Российские дилеры Geely в третьем квартале 2021 года начнут принимать заказы на новый кроссовер Geely Atlas Pro. О ценах и комплектациях новинки будет объявлено позже, сообщает пресс-служба китайской марки. Автомобиль постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely на российском рынке.

Как отмечается, Geely Atlas Pro получит инновационные технологии и широкий набор опций, в числе которых интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360, а также информационно-развлекательный комплекс мультимедиа с экраном 12.3 дюйма и системой EasyConnection. Новый кроссовер будет оснащаться интеллектуальным полным приводом с 4 режимами вождения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году на российском рынке также появится первый доступный автомобиль с силовой установкой, созданной на основе технологии «мягкого гибрида». Кроме того, компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на прошедшем недавно Шанхайском автосалоне. О сроках появления новинки на российском рынке будет объявлено позже.

Напомним, в настоящее время Geely концентрируется в России на сегменте SUV, представляя кроссоверы Geely Atlas, Coolray и Emgrand X7, а также купе-кроссовер Geely Tugella. Стоит отметить, что ранее компания Geely прекратила поставки на российский рынок хэтчбека GS. По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Geely реализовали 2021 автомобиль, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом.

Фото: Geely