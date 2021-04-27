Покупки автомобилей юрлицами в 1 квартале выросли на 9%

За январь – март 2021 года корпоративные клиенты (юридические лица) в России приобрели 55 тыс. новых легковых автомобилей, что на 9% больше, чем год назад. Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки обзора «Ежемесячная статистика учета ТС на балансе юридических лиц в России».

Также эксперты отмечают, что на долю юрлиц в 1 квартале нынешнего года пришлось 16% от общего числа купленных машин. При этом год назад данный показатель составлял 13,5%. Рост доли юрлиц эксперты связывают с общим падением рынка легковых автомобилей, которое по итогам трех месяцев составило 8%.

Наибольшей популярностью у корпоративных клиентов пользуется отечественная марка LADA, показатель которой составил около 12 тыс. единиц – на 76% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Второе место занимает японская Toyota (4,9 тыс. шт.; +1%), на третьем – французская Renault (4,4 тыс. шт.; +29%). В пятерку лидеров среди брендов также попадают корейский KIA (4,3 тыс. шт.; -12%) и немецкий Volkswagen (4,1 тыс. шт.; -25%).

Более 21% корпоративных покупок новых легковых автомобилей в январе – марте 2021 года пришлось на Москву, что соответствует 11,9 тыс. экземпляров. Около 8% принадлежит Санкт-Петербургу (4,3 тыс. шт.), еще 6% – Подмосковью (3,4 тыс. шт.). в ТОП-5 регионов попадают еще Татарстан и Краснодарский край, показатель каждого из которых составил 2,2 тыс. единиц.

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