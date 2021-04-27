Hyundai представила первый «заряженный» кроссовер Kona N

Компания Hyundai представила новую модель спортивного суббренда N – Hyundai Kona N, которая стала первым «заряженным» кроссовером в данной линейке. Под капотом автомобиля установлен двигатель 2,0 GDI с турбонаддувом, работающий в паре с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением (N DCT), сообщает пресс-служба автопроизводителя. Электронный управляющий блок трансмиссии был специально настроен для N-линейки так, чтобы обеспечить более быструю смену передач и добавить эксклюзивные функции: N Grin Shift (NGS), N Power Shift (NPS) и N Track Sense Shift (NTS). Двигатель развивает максимальную мощность 280 л.с. и пиковый крутящий момент 392 Нм. В режиме N Grin Shift мощность увеличивается до 290 л.с. Максимальная скорость кроссовера Kona N составляет 240 км/ч. Разгон с нуля до 100 км/ч занимает 5,5 секунды при активации функции Launch Control.

Новый автомобиль KONA N оснащается дифференциалом повышенного трения N Corner Carving Differential с электронным управлением (E-LSD), контролирующим подачу крутящего момента на колеса. Кроме этого, в оснащение модели входят 19-дюймовые легкосплавные кованые колесные диски, спортивная тормозная система и спортивные шины.

Уже в базовой комплектации кроссовер Kona N имеет функцию Launch Control, систему регулировки громкости выхлопа Variable Exhaust System, и систему N Grin Control, которая предлагает клиентам высокий уровень кастомизации благодаря пяти альтернативным режимам движения: Eco, Normal, Sport, N и Custom. Режимы движения меняют характер нового кроссовера Kona N, изменяя различные параметры работы двигателя, электронной системы стабилизации, звука выхлопа и особенностей рулевого управления, а также подстраивая их под различные дорожные условия. Дополнительные точки сварки, усовершенствованная структура стоек и усиленный каркас кузова позволили увеличить жесткость кузова и снизить крены автомобиля при маневрах.

Kona N оснащается новой цифровой приборной панелью с 10-дюймовым экраном в сочетании с эксклюзивным гоночным проекционным дисплеем (HUD), добавляющим эффект компьютерной игры к любой поездке в режимах N или Sport. Система в реальном времени сообщает такую актуальную информацию, как время прохождения круга, и отображает карту, демонстрирующую водителю его текущее местонахождение на трассе и другие сведения.

Как и в популярных гоночных видеоиграх, в кроссовере Kona N установлены настраиваемые N-кнопки, с помощью которых можно изменять и предварительно задавать параметры автомобиля в соответствии с личными предпочтениями водителя. С помощью этих кнопок можно также включать и выключать гоночный секундомер.

В европейских странах модель Kona N будет оснащаться системой N Road Sense, которая автоматически предложит водителю активировать режим N в случае распознавания знака «Опасные повороты».

Внешний вид Kona N получил сочетание окрашенных в цвет кузова накладок на крылья и 19-дюймовых колесных дисков с эксклюзивным N-дизайном, которые отличаются от других дисков более широкой колеей. Передний спойлер, раздвоенный задний спойлер на крыше и боковые «юбки» подчеркивают высокие аэродинамические свойства автомобиля. Широкие нижние воздухозаборники придают переднему бамперу характерную форму, вызывающую ассоциации с фюзеляжем самолета, и обеспечивают дополнительное охлаждение двигателя, актуальное во время скоростного прохождения трассы и динамичной езды. Большой раздвоенный спойлер на крыше, оснащенный встроенным треугольным стоп-сигналом, традиционным для всех моделей суббренда N, увеличивает прижимную силу кроссовера.

В салоне кроссовера Kona N также присутствуют такие свойственные N-моделям детали, как вставки синего цвета Performance Blue, спортивные сиденья и рулевое колесо, специальный селектор коробки передач, а также металлические накладки на педали.

В оснащение спортивного кроссовера Kona N входят система предотвращения фронтальных столкновений (FCA), система удержания автомобиля в полосе (LKA), функция удержания автомобиля в центре занимаемой полосы (LFA), система слежения за состоянием водителя (DAW), система автоматического управления дальним светом (HBA), система мониторинга слепых зон (BCA), система предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом (RCCA), система безопасного выхода из автомобиля (SEW) и интеллектуальный круиз-контроль (SCC). Кроме того, новый кроссовер оснащен системой управления тягой Traction Control, позволяющей автомобилю справляться с различными дорожными покрытиями и поверхностями, включая снег и грязь.

В 2022 году компания Hyundai Motor расширит линейку автомобилей N и N Line до 18 моделей, которая на сегодняшний день включает N-модели – i30 N, i30 Fastback N, Veloster N, i20 N и Kona N. В список новых моделей серий N и N Line войдут версии автомобилей из всех основных сегментов для удовлетворения потребностей всех любителей динамичной езды. Кроме того, Hyundai Motor планирует использовать успешный опыт суббренда N для создания спортивных автомобилей с электрическими и водородными силовыми установками.

Фото: Hyundai