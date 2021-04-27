«ГАЗели» и «ГАЗоны» получат автоматические коробки передач

В базе Федерального института промышленной собственности появились патенты на селекторы автоматических коробок передач для двух моделей ГАЗа – машин семейств «ГАЗель Next» и «ГАЗон Next».

Как пишет издание «За рулем», эти версии автомобилей были представлены еще в 2017 году. Тогда стало известно, что «ГАЗель Next» будет оснащаться 6-ступенчатой автоматической коробкой Punch 6L50. Для «ГАЗона Next» инженерами Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде была разработана собственная автоматическая коробка, тоже 6-ступенчатая. У «ГАЗели» автоматическую трансмиссию получит 2,8-литровый турбодизель Cummins ISF мощностью 149 л.с., а у «ГАЗона» – 4,4-литровый дизель ЯМЗ-534 такой же мощности.

Также «ГАЗель» должна в ближайшее время получить 6-ступенчатую механику, как у «Валдая Next», которая заменит 5-ступенчатый агрегат. «ГАЗон» будет по-прежнему оснащаться 5-ступенчатой механической коробкой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», «Группа ГАЗ» в 2021 году представит на российском рынке ряд новых моделей. Прежде всего, это полноценная линейка автомобилей «ГАЗель NN», а также бескапотный среднетоннажный грузовик «Валдай Next», который уже поступил в продажу в феврале нынешнего года.

Напомним, легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN» был представлен в сентябре 2019 года. На базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

Как рассказал в интервью агентству «АВТОСТАТ» Олег Марков, гендиректор ГК «Современные транспортные технологии», являющейся генеральным дистрибьютором «Группы ГАЗ», задача компании – наращивать рыночную долю как в сегменте LCV, так и в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей. По прогнозу Олега Маркова, в 2021 году российский рынок LCV покажет рост не более чем на 5%.

Фото: ГАЗ