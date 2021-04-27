Tesla получила рекордную прибыль за 1 квартал

Американский производитель электромобилей Tesla по итогам первого квартала 2021 года получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 438 млн долларов. Это примерно в 27 раз больше прошлогодней квартальной прибыли в 16 миллионов, следует из отчетности компании. Выручка выросла в 1,7 раза и составила 10,389 млрд долларов, сообщает агентство «Прайм».

Глава компании Tesla Илон Маск отметил, что компания продала 10% принадлежащих ей биткоинов, чтобы доказать ликвидность этого актива как альтернативного способа хранения денежных средств на балансе.

В январе-марте 2021 года Tesla выпустила 180338 электромобилей, что в 1,7 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом это число состоит только из моделей Model 3 и Y, поскольку в первом квартале текущего года компания не произвела ни одного автомобиля моделей S и X. В 2020 году за этот отчетный период Tesla произвела 15,39 тыс. машин этих моделей.

Поставки в первом квартале 2021-го выросли почти в два раза в годовом выражении и достигли 184,8 тыс. автомобилей. Поставки Model S и X составили 2,02 тыс. машин, упав в 6 раз по сравнению с первым кварталом 2020 года. Поставки Model 3 и Y подскочили в 2,4 раза до 182,78 тыс. автомобилей.

Tesla отмечает большой спрос на модели Y в Китае, что мотивирует компанию на быстрый выход на полную мощность производства этих кроссоверов. Компания также сообщает, что находится на ранних этапах наращивания производства обновленных моделей S и X.

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Фото: AutoWP.ru