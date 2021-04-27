Renault снизит максимальную скорость своих моделей до 180 км/ч

Компания Renault в целях безопасности принудительно снизит максимальную скорость своих новых автомобилей 180 км/ч. Об этом заявил глава французского автопроизводителя Лука де Мео, отметив, что более одной трети всех смертельных инцидентов на дорогах происходит из-за превышения максимально допустимой скорости. Ограничение «максималки» коснется всех моделей Renault и Dacia, а вот про спортивный бренд Alpine топ-менеджер не уточнил. Таким образом, Renault последует примеру компании Volvo, которая с 2020 года оборудует все свои новые автомобили электронным ограничителем, не позволяющим разгоняться быстрее 180 км в час, пишет портал Autonews.ru.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Renault реализовали 30364 автомобиля, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,8% против 8,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в январе-марте на нем остановил свой выбор 7756 потребителей (-1%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, чьи продажи снизились на 1% и составили 6557 единиц. Третий результат среди моделей Renault показал кроссовер Duster – 6204 реализованных автомобиля (-12%). Продажи кроссовера Kaptur составили 4610 машин, что на 16% ниже показателя годичной давности. Купе-кроссовер Renault Arkana по итогам первого квартала нашел 3905 покупателей (-15%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Renault начали прием заказов на купе-кроссовер Renault Arkana в новой лимитированной серии Pulse. А в марте на российском рынке стартовали продажи внедорожника Renault Duster нового поколения, производство которого налажено на заводе компании в Москве.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Renault