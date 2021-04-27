КАМАЗ наращивает выпуск грузовиков нового поколения

КАМАЗ с июля удвоит производство грузовиков поколения К5 – с десяти до двадцати единиц в сутки. В соответствии с бизнес-планом, в текущем году предприятие выпустит 2,4 тыс. автомобилей поколения К5. Если говорить о перспективах, то в планах компании выпуск 6,7 тыс. грузовиков К5 в 2022-м и свыше 11 тысяч – в 2023 году, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, сейчас усилия КАМАЗа направлены на выход в сегмент премиум: активную реализацию магистральных тягачей КАМАЗ-54901 – новинки модельного ряда компании поколения К5, которая была выведена на рынок в 2020 году, и расширение этой линейки продукции новыми моделями. Так, на 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4.

Несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. А вот автомобили поколения К4, скорее всего, будут сняты с конвейера в 2024 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

«Сегодня КАМАЗ выпускает три поколения автомобилей, от К3 до К5, и очевидно, что прирост нашей доли рынка в прошлом году до 48% обусловлен продажами в премиум-сегменте», – отмечает генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

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Фото: КАМАЗ