KIA в марте увеличила корпоративные продажи в России на 3%

Корпоративные продажи KIA в марте составили 2664 автомобиля, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 13,3% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За три месяца 2021 года корпоративным клиентам было реализовано 7416 машин, сообщает пресс-служба KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры KIA реализовали 20057 автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 51624 автомобиля KIA, что соответствует прошлогоднему уровню. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,3% против 13,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: KIA