ТОП-10 регионов РФ по объему рынка новых автомобилей в 1 квартале

С января по март нынешнего года в нашей стране было куплено* 346,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в 1 квартале 2020-го. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», чуть более половины (51%) от этого количества приходится всего лишь на 10 субъектов РФ.

Крупнейшим региональным рынком новых машин по-прежнему является Москва, жители которой за три месяца купили их в объеме 46,4 тыс. единиц. Второе место занимает соседнее Подмосковье (27,2 тыс. шт.), на третьем – Санкт-Петербург (21,4 тыс. шт.). Среди нестоличных регионов лидирует Татарстан (14,8 тыс. шт.), от которого немного отстает Краснодарский край (14,7 тыс. шт.).

Кроме них, в ТОП-10 регионов по объему рынка новых легковых автомобилей в 1 квартале попали: Башкортостан (11,8 тыс. шт.), Свердловская область (10,6 тыс. шт.), Самарская область (10,2 тыс. шт.), Челябинская область (9,6 тыс. шт.) и Ростовская область (9,3 тыс. шт.).

Интересно, что среди перечисленных субъектов РФ только Краснодарский край имеет положительную динамику авторынка (+1%). Остальные девять находятся «в минусе», причем самое сильное падение зафиксировано в Москве (-15%).

Более подробная информация об этом (в том числе и по рынку автокредитования) содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

* Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.

Фото: АВТОСТАТ