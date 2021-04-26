Volkswagen Polo получил внешность в стиле Golf

Компания Volkswagen представила обновленный хэтчбек Polo для европейского рынка. Продажи новинки стартуют ближе к концу года, цены пока не названы. После рестайлинга одна из самых популярных моделей немецкой марки получила внешность в стиле семейства Golf восьмого поколения, пишет портал Autonews.ru.

Уже в базовой версии хэтчбек получил измененные светодиодные фары, визуально объединенные между собой LED-полосой вдоль всей длины радиаторной решетки. В качестве опции для компактной модели будут доступны адаптивные матричные фары, способные менять направление и интенсивность светового пучка в зависимости от ситуации. Прежде такая технология была доступна только для «старших» моделей Volkswagen, в том числе Passat и Touareg.

Сходство с восьмым Golf можно увидеть и в салоне, где появился сенсорный блок управления климатической установкой и модернизированная виртуальная приборная панель, доступная с экраном диагональю 8,0 и 10,25 дюйма. В комплекс опционального пакета электронных «помощников» IQ.Drive Travel Assist вошел адаптивный круиз-контроль и активная система удержания автомобиля в занимаемой полосе движения.

На момент старта продаж обновленный Volkswagen Polo будет доступен с базовым 1,0-литровым атмосферным трехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с., а также с наддувными двигателями такого же объема, выдающими 95 и 110 л.с. В качестве альтернативы предложат 90-сильный 1,0-литровый турбодизель. Трансмиссии – «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG.

В России продается другая версия Volkswagen Polo – с кузовом лифтбек. Автомобиль доступен с 1,6-литровыми атмосферными двигателями мощностью 90 и 110 л.с. Трансмиссии – 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Кроме того, модель предлагают с 1,4-литровым турбомотором с отдачей 125 л.с., который работает вместе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Цены на лифтбек Volkswagen Polo стартуют с отметки 929,9 тыс. рублей.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто».

Фото: Volkswagen