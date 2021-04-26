Бронированные лимузины Aurus Senat стали доступны к предзаказу

Бронированный лимузин Aurus Senat стал доступен к предзаказу – на различных ресурсах в сети интернет и через официальных партнеров по представлению бренда Aurus – компаний "Панавто" и "Авилон". Об этом агентству "РИА Новости" сообщил директор по продажам Aurus Артем Юсупов, уточнив, что в объявлениях опубликованы данные нескольких автомобилей Aurus Senat, планируемых к производству в ближайшей перспективе. По его словам, передача первых автомобилей Aurus Senat станет возможной после запуска серийного производства в Елабуге в мае этого года.

В "Авилоне" рассказали, что примерная стоимость бронированного лимузина Aurus Senat составит 73 млн рублей, удлиненной версии Aurus Senat – 106,9 млн рублей.

Как сообщалось ранее, реализация проекта Aurus на заводе в Елабуге позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП "НАМИ" на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

В настоящее время компания "Аурус" завершает разработку еще двух моделей – минивэна Arsenal и внедорожника Komendant. По предварительным данным, первый должен получить одобрение типа транспортного средства в первой половине 2021 года, а сертификация второго намечена на конец года.

Кроме того, в марте 2021 года бренд Aurus представил прототип мотоцикла, разработанного ФГУП НАМИ в рамках проекта "Кортеж". Мотоцикл комплектуется электрической установкой мощностью 140 кВт. Разгон до «сотни» занимает у модели 3,7 секунды. Дизайн новинки выполнен в едином стиле с седаном Senat и будущим кроссовером марки Komendant.

Фото: Aurus