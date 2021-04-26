УАЗ «Пикап» получит битопливную модификацию

Ульяновский автозавод официально подтвердил скорое появление в семействе УАЗ «Пикап» битопливной модификации на бензине и сжатом газе. Экономичную версию пикапа выпустят на рынок вслед за внедорожником УАЗ «Патриот», который первым получит заводское газобаллонное оборудование.

Как пишет портал Motor.ru, и «Патриот», и «Пикап» с приставкой CNG оснастят 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409051, который работает как на бензине, так и на компримированном природном газе (метане). При этом мощность агрегата была снижена с 150 до 128 л.с., а крутящий момент – с 235 до 196 Нм. В Одобрении типа транспортного средства, выданном в 2020 году, упоминалась только версия с механической коробкой передач.

Однако у моделей с заводским газобаллонным оборудованием будет и отличие: оно заключается в емкости баллонов, которая у «Патриота» будет фиксированной и составит 160 л, а у «Пикапа» будет варьироваться от 100 до 200 л в зависимости от выбранной модификации.

Напомним, в ходе тестов, проведенных в 2016 году, выяснилось что битопливный внедорожник УАЗ «Патриот» на 24% экономичнее обычного, однако сэкономить удалось не за счет меньшего расхода, а благодаря более доступному топливу. Тогда пробег УАЗ «Патриот» CNG при полной заправке трех баллонов (по 55 литров каждый) составил 250 км.

По итогам первого квартала 2021 года в России было реализовано 566 автомобилей УАЗ «Пикап», гласят данные АЕБ). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», достигнутый результат позволил этой модели стать лидером в сегменте пикапов в отчетный период.

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Фото: УАЗ