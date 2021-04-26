Skoda в марте снизила продажи в России на 1%

Российские дилеры Skoda в марте реализовали 9737 автомобилей – на 1% меньше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года продажи чешской марки в нашей стране составили 22802 машины, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в марте стал компактный лифтбэк Rapid второго поколения с показателем 4471 реализованный автомобиль. Второе место по популярности занял компактный кроссовер Skoda Karoq, на котором остановили свой выбор 2064 российских покупателя (+28%). Замыкает тройку бестселлеров марки кроссовер Kodiaq, чьи продажи снизились на 17% и составили 2003 единицы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новая Skoda Octavia, которая ранее предлагалась с мотором 1.4 TSI/150 л.с., с апреля стала доступна с базовым двигателем 1.6 MPI/110 л.с. и мощным 2.0 TSI/190 л.с. Осенью нынешнего года на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на 2021 год запланирован вывод на рынок специальных серий, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

Полный список дилеров Skoda (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Skoda