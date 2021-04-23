Toyota Land Cruiser Prado в марте вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Toyota в марте реализовали 10278 автомобилей, что на 18% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам трех месяцев 2021 года продажи Toyota на российском рынке составили 23251 машину (-15%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,0% против 6,8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в марте стал кроссовер RAV4, чьи продажи снизились на 4% и составили 5058 экземпляров. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 1845 покупателей (-41%). Замыкает тройку лидеров среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – в прошлом месяце было продано 1722 таких машины (+19%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Toyota начали продажи обновленного бизнес-седана Toyota Camry, производство которого налажено на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге. Новинка доступна в восьми комплектациях по цене от 1 млн 846 тыс. рублей.

Полный список дилеров Toyota (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Toyota