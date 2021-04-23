ГИБДД и Минтранс отдельно друг от друга подготовили поправки к Правилам дорожного движения

Похоже, за «боеспособность» российского автопарка решили взяться всерьез. С одной стороны - с 1 марта 2021 года ужесточен контроль за техосмотрами транспортных средств (владельцы четырехлетних автомобилей уже это почувствовали, остальные пока получили отсрочку до осени). С другой, как стало известно «Коммерсанту», который ознакомился с новым перечнем предложений - ГИБДД планирует увеличить перечень ограничений и неисправностей, за которые автовладелец может получить штраф прямо на дороге. Свои поправки осенью 2020 года предложили и в Минтрансе (например, изменить правила тонировки автомобилей).

Напомним, согласно диагностической карте легковой автомобиль, который проходит техосмотр, сегодня проверяется по 69 пунктам, которым машина должна соответствовать. Однако перечень неисправностей, при которых ваша машина не должна трогаться с места, предлагается гораздо более обширный.

Например, возьмем состояние шин. При прохождении техосмотра у вас проверят степень изношенности, рисунок протектора, наличие всех болтов-гаек, отсутствие сколов и трещин на дисках, а вот при остановке инспектором на дороге - могут обратить внимание еще и на соответствие размерности колес (это относится к запрещенному тюнингу), на отсутствие/наличие шипов в соответствии с сезонностью. Последнее обстоятельство, кстати, тоже не обсуждается, а принято на законодательном уровне.

При техосмотре ваши световые приборы проверяют только на расположение фар и фонарей в соответствии с конструкцией, их работоспособность, соответствие источника и силы света. А вот согласно предложенному новому перечню неисправностей, при которых вы не должны выезжать на дорогу, вас смогут штрафовать за использование защитных пленок на фарах, за светодиодные лампы вместо обычных, за внезапно погасшую лампу. Предлагается установить штраф и за неисправность устройств фароочистки и автоматических устройств угла наклона фар (там, где они предусмотрены),

Нарушением предлагают признать отсутствие в автомобиле подголовников, противосолнечных козырьков, закрывающий обзор видеорегистратор. Вы можете просто не сойтись в мнениях с инспектором, где его настоящее место, но будете платить штраф. Инспектор сможет составить протокол и на основании датчика в бортовом компьютере, который покажет, например, недолив в бачке с технологической жидкостью (хотя, собственно, неисправным может оказаться сам датчик).

В общем, направление мыслей, которыми руководствовались разработчики нового Перечня, в целом понятно. Как пишет «Коммерсант», документ уже находится на согласовании в аналитическом центре при правительстве РФ, а с 1 марта 2022 года может вступить в силу. Остается надеяться только на то, что останавливать на дорогах без особых причин нас все-таки не будут: на этот счет ведь тоже в свое время принималось отдельное постановление.

При этом давайте помнить, что российский автопарк – довольно возрастной, и соответственно даже чисто теоретически может быть подвержен частым поломкам. Так, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года средний возраст парка легковых автомобилей в РФ составляет почти 14 лет. При этом есть категории транспорта, где этот показатель еще выше: мотоциклы - 28,8 лет, грузовики - 21,6 лет. У автобусов средний возраст «по больнице» - 16,6 лет, у прицепов/полуприцепов - 16 лет, у легких коммерческих автомобилей - 15,9 лет.