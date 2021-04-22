Обновленный CHERYEXEED TXL появится в России

Автомобильный бренд CHERYEXEED, который в настоящее время представлен на российском рынке полноприводным кроссовером TXL, до конца нынешнего году планирует привезти в нашу страну обновленную версию этой модели. Также во втором полугодии 2021-го у российских дилеров CHERYEXEED должны появиться флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX. Об этом в рамках Шанхайского автосалона заявил руководитель представительства марки в России Владимир Шмаков.

Как пишет портал «Китайские автомобили», обновленный CHERYEXEED TXL теперь больше похож дизайном на VX и LX. У него широкая решетка радиатора, которая визуально заканчивается гирляндой светодиодных ДХО. Сзади появился сплошной фонарь, сочетающийся с горизонтальной хромированной полосой. В салоне главное новшество – единый экран для приборной панели и медиасистемы. Впрочем, Chery уже приучила нас к тому, что привозит машины с необычным для Китая интерьером. А вот силовая установка осталась прежней: под капотом внедорожника CHERYEXEED TXL установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у CHERYEXEED TXL 9,8 секунды.

Напомним, дорестайлинговый CHERYEXEED TXL предлагается на российском рынке в двух комплектациях – Luxury и Flagship – стоимостью 2 млн 249 тыс. 900 рублей и 2 млн 399 тыс. 900 рублей соответственно. Полноприводный внедорожник построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4775х1885х1706 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. CHERYEXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года продажи полноприводного кроссовера CHERYEXEED TXL на российском рынке составили 520 автомобилей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Chery