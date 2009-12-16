Об эксплуатации автомобилей старше 25 лет

В ряде СМИ появилась информация о запрете эксплуатации автомобилей, возраст которых превышает 25 лет (для легковых), 20 лет (для грузовых) и 15 лет (для автобусов). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что информация касается только коммерческого использования «возрастных» транспортных средств и приводят дословно текст МИНПРОМТОРГА, вызвавший такой ажиотаж: «Внести изменения в «Закон о безопасности дорожного движения», предусматривающего запрет на эксплуатацию в коммерческих целях для перевозки грузов и пассажиров, относящихся к лицензируемым видам деятельности (по согласованию с Минпромторгом и при условии подготовки программы обновления парка автопроизводителями:

-легковые свыше 25 лет – с 2012 года,

-LCV свыше 20 лет для грузовых, свыше 15 лет для пассажирских - с 2012 года,

-грузовые свыше 25 лет – с 2011 года,

-автобусы свыше 15 лет – с 2011 года».

«Речь шла о запрете КОММЕРЧЕСКОГО использования транспортных средств, старше указанного возраста. То есть автобусов, грузовиков и легковых автомобилей именно в коммерческих целях. Владельцы старых автомобилей могут не беспокоиться. Никто не может запретить физическим лицам эксплуатацию автомобиля, какого бы года выпуска он ни был, если автомобиль прошел гостехосмотр», - разъяснил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.