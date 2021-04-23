АВТОВАЗ возобновил производство LADA Granta

АВТОВАЗ вчера вечером возобновил выпуск автомобилей LADA Granta, который был приостановлен 21 апреля в связи с отсутствием поставок одного из компонентов. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что вопросы с поставками комплектующих для данной модели решены.

По итогам первого квартала 2021 года в России было продано 30196 автомобилей LADA Granta, что на 2% выше показателя годичной давности. Таким образом, эта модель остается бестселлером на российской авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае у российских дилеров АВТОВАЗа ожидаются первые товарные автомобили LADA Granta, оснащенные новой мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, которая обеспечивает полноценный функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль, с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и полным набором встроенных сервисов от Яндекс.Авто.

Добавим также, что в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения LADA Granta, чье появление на рынке запланировано на 2023 год.

Фото: АВТОВАЗ