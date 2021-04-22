Электрический кроссовер Cadillac LYRIQ появится в России | АВТОСТАТ

Электрический кроссовер Cadillac LYRIQ появится в России

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Электрический кроссовер Cadillac LYRIQ появится в России

Рынок транспортных средств в России
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Компания Cadillac представила серийную версию своего первого полностью электрического кроссовера LYRIQ. Забронировать автомобиль в США можно будет уже в сентябре нынешнего года, а получить его – в первой половине 2022-го. О сроках запуска модели на российском рынке будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба GM Россия.

По оценкам  Cadillac, батарея из 12 модулей мощностью 100 кВт и заднеприводная платформа Ultimum обеспечит мощность автомобиля в 340 л.с. и 440 Нм крутящего момента, а дальность хода составит около 500 км при полной зарядке. LYRIQ предлагает возможности быстрой зарядки на городских станциях с напряжением 190 Кв, позволяя увеличить запас хода примерно на 120 км за 10 минут. Для домашнего использования LYRIQ предоставит лучший в своем сегменте зарядный модуль мощностью 19.2 Кв, который обеспечит запас хода на 80 км за один час зарядки.

LYRIQ будет оснащен технологией One-Pedal Driving и новым поколением технологии Regen on Demand, которая позволяет водителю контролировать снижение скорости автомобиля до полной остановки при помощи сенсорной панели на руле, реагирующей на нажатие.

Дополнительные возможности LYRIQ включают в себя функцию Super Cruise – первый в индустрии ассистент-водителя, позволяющий управлять автомобилем без рук на совместимых с функцией дорогах  в США и Канаде; новое поколение системы активного шумоподавления Active Noise Cancellation Cadillac; тонкие светодиодные фары с возможностью управления освещением.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Cadillac

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиэлектромобилиsuvпремиум-маркикроссоверыcadillac

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