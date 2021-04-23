Обновленный Maserati Levante получил новый двигатель в России

Компания Maserati начала продажи в России обновленного кроссовера Levante 2021 модельного года. Это первое обновление модели, которое было проведено еще прошлой осенью, однако для российского рынка оно важно появлением модификации с двигателем V8, доступного в глобальной гамме с 2018 года. Битурбомотор Ferrari F154 объемом 3,8 л работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и предлагается в двух вариантах форсировки: 530 л.с. (стоимость – от 13,7 млн руб.) и 580 л.с. (от 15,7 млн руб.), пишет издание «Авторевю».

Maserati Levante GTS имеет под капотом 530 л.с. и 730 Нм, снаружи почти не отличается от младших версий, но способен разогнаться до «сотни» за 4,2 сек. и набрать максимальные 292 км/ч. А топ-версия Levante Trofeo – это 580 л.с. (крутящий момент тот же), ужесточенная подвеска, «спортивный» декор, 4,1 сек. до «сотни» и 302 км/ч максимальной скорости.

Напомним, в базовом варианте Maserati Levante оснащается 3,0-литровым турбодизелем мощностью 275 л.с. (от 7,4 млн руб.). Такой кроссовер с места до 100 км/ч разгоняется за 6,9 секунды, а максимальная скорость составляет 235 км/ч. Бензиновые версии комплектуются 3,0-литровым битурбодвигателем, который может выдавать либо 350 л.с. (от 7,8 млн руб.), либо 430 л.с. (от 10,3 млн руб.). В первом случае разгон до «сотни» у кроссовера займет 6 сек., а во втором – 5,2 сек. Максимальная скорость не ограничена электроникой и составляет 253 и 264 км/ч соответственно. Все версии Maserati Levante комплектуются системой полного привода, а двигатели работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

Что касается обновления Maserati Levante, внешне кроссовер почти не изменился: примечательны только задние фонари с другим разделением на секции. Главное новшество в салоне – современная медиасистема Maserati Connect, которая получила измененную графику, более производительный процессор, функцию обновления «по воздуху» и расширенные возможности взаимодействия со смартфонами. Еще одна черта рестайлинга – более скромные колодцы приборов, хотя сами аналоговые шкалы прежние.

Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: «Авилон»

