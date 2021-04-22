Более 370 кроссоверов Skoda Karoq попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус»объявила об отзыве 372 кроссоверов Skoda Karoq, реализованных в 2021 году. Причина отзыва: на автомобилях Karoq определенного периода выпуска при длительной эксплуатации и связанного с этим износом обивки сидений возможно некорректное срабатывание боковых подушек безопасности. В результате боковые подушки безопасности могут не обеспечить необходимую защиту пассажиров, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях, подпадающих под сервисное мероприятие, меняются обивки спинок передних сидений. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, продажи компактного кроссовера Skoda Karoq стартовали на российском рынке в феврале 2020 года. Стоимость модели с базовым двигателем 1.6 MPI (110 л.с.) в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 млн 493 тыс. рублей. Позднее этот мотор будет доступен и с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, Skoda Karoq предлагается с двигателем 1.4 TSI, который развивает мощность 150 л.с. и работает в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач – цена такого автомобиля в переднеприводной исполнении составляет от 1 млн 621 тыс. рублей. Для полноприводной версии Skoda Karoq стоимостью от 1 млн 721 тыс. рублей мотор 1.4 TSI предлагается в сочетании с роботизированной 6-ступенчатой DSG.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года продажи Skoda Karoq в России выросли в 2,3 раза и составили 4389 автомобилей. В результате этот компактный кроссовер вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке.

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Фото: Skoda