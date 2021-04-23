Volvo XC40 стал доступен в сервисе подписки Volvo Car Drive

Компания Volvo Сar Russia объявила о добавлении в сервис подписки Volvo Car Drive новой модели – компактного кроссовера Volvo XC40. Напомним, для долгосрочной аренды клиентам также доступны среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 и 7-местный гибридный внедорожник Volvo XC90 Recharge, сообщает пресс-служба шведской марки.

По подписке предлагаются автомобили Volvo XC40 c полным приводом и бензиновым двигателем T4 (190 л.с.) в версии Inscription. Ежемесячная стоимость подписки сроком на 1 год за данную модель составит 59,5 тыс. рублей. Комплектация премиального кроссовера включает кожаную отделку салона; подогрев лобового стекла, зеркал, передних сидений, руля и форсунок стеклоочистителей; распознавание дорожных знаков; комплекс систем активной безопасности City Safety; адаптивный круиз-контроль (ACC); систему Pilot Assist, а также ряд других функций.

Напомним, в июне 2019 года Volvo Cars первым среди автопроизводителей запустил сервис по подписке на автомобили в России. Volvo Car Drive предоставляет клиентам возможность пользоваться новым автомобилем Volvo на протяжении 12 месяцев и избавить себя от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля. Подписчик Volvo Car Drive получает в пользование сроком на 1 год совершенно новый автомобиль Volvo, который уже зарегистрирован в ГИБДД (имеет госномера) и застрахован по ОСАГО и КАСКО. В подписку также входят дополнительные услуги: регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, сервис Pick Up & Delivery, помощь на дорогах Volvo Assistance, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД, а также выделенная служба поддержки клиентов.

Кроме того, Volvo Car Russia запустила программу лояльности для клиентов Volvo Car Drive. Желающие продлить подписку или подписаться на второй автомобиль получат скидку. Им не нужно будет проходить повторный скоринг, и следующий автомобиль будет подготовлен для них заранее с целью обеспечения «бесшовной» замены.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Volvo реализовали 1799автомобилей – на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 571 единица (+19%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 549 покупателей (рост в 5,5 раз). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – с начала года было реализовано 428 таких машин (+40%). Стоит также отметить высокий спрос на универсал повышенной проходимости V60 Cross Country, который в январе-марте нашел 110 владельцев (-25%). В четвертом квартале 2021 года компания Volvo планирует начать продажи в России полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8.

Эти автомобили можно будет найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Volvo