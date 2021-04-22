Jaguar Land Rover открыл новый дилерский центр в Сочи

Компания Jaguar Land Rover Россия открыла в Сочи новый дилерский центр АБС-АВТО. Общая площадь двухэтажного дилерского центра составляет 1002 кв.м и включает всю необходимую инфраструктуру: шоу-рум новых автомобилей и автомобилей с пробегом, предлагаемых по программе Approved, клиентскую зону с детским уголком, конфигуратор для подбора автомобиля в подходящей комплектации, отдел продаж и сервисную зону с четырьмя подъемниками, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover.

Клиентам АБС-АВТО Сочи доступен весь спектр сервисных услуг в соответствии с высокими стандартами качества компании, а также персональные предложения на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом. В ближайшем будущем дилерский центр обновят в соответствии с международной дизайн-концепцией ARCH: фасад здания будет выполнен в виде торжественных арок, а все функциональные помещения выделят в единый «клиентский коридор».

По итогам первого квартала 2021 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 1694 автомобиля, что на 27% ниже показателя годичной давности. Так, в отчетный период российские клиенты приобрели 1608 внедорожников Land Rover – на 20% меньше, чем годом ранее. Реализация автомобилей Jaguar составила 86 единиц (-72%), согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года в продажу поступят обновленный обновленные седан Jaguar XF, кроссоверы Jaguar F-Pace, Jaguar E-Pace и Jaguar I-Pace. Что касается бренда Land Rover, то в нашей стране ожидаются обновленный Discovery, а также Range Rover Velar 21 модельного года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Jaguar Land Rover