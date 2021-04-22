Модель УАЗа стала самым продаваемым пикапом в 1 квартале

За три месяца 2021 года в России было реализовано 566 автомобилей УАЗ «Пикап» (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», достигнутый результат позволил этой модели стать самой популярной среди пикапов в 1 квартале.

Второе место в этом сегменте занял Toyota Hilux – с января по март его продажи в нашей стране составили 520 единиц. Замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 с показателем 445 реализованных экземпляров.

Эксперты агентства напоминают, что в январе звание самого популярного пикапа российского рынка принадлежало Toyota Hilux, в феврале – Mitsubishi L200. А в марте уже «русский богатырь» потеснил «японских самураев». Так, продажи «уазовского» пикапа в первый месяц весны составили 327 штук, Hilux – 242 штуки, а L200 – 126 штук. Это и позволило модели УАЗа стать лидером сегмента в целом по кварталу.

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Фото: УАЗ